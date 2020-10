Covid-19

A Hungria registou hoje 3.149 novos casos de infeção com o novo coronavirus o que representa um novo recorde diário, segundo as autoridades da saúde húngaras.

Nas últimas 24 horas, 35 pessoas morreram de covid-19, doença que já matou um total de 1.425 pessoas na Hungria, enquanto o número acumulado de infeções aumenta para 59.247.

Embora as infeções tenham aumentado muito em comparação com os pouco mais de 2.000 registados na quinta-feira passada, o número de mortes caiu um pouco em comparação com o início da semana, com mais de 40 mortes por dia.