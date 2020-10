Venezuela

O político opositor venezuelano Leopoldo López chega hoje a Madrid depois de abandonar a residência do embaixador da Espanha em Caracas, Jesús Silva, anunciaram fontes próximas do líder político.

O pai do opositor político, Leopoldo López Gil, que desde maio de 2019 é deputado no Parlamento Europeu pelo Partido Popular espanhol, avançou, no sábado, que Leopoldo López estava fora da Venezuela e que "em breve" chegaria a Espanha, onde reside a sua família.

"Venezuelanos, esta decisão não foi fácil, mas tenham a certeza de que têm este servidor para lutar de qualquer espaço. Não vamos descansar e continuaremos a trabalhar dia e noite para conseguir a liberdade que todos os venezuelanos merecem", escreveu Leopoldo López na rede social Twitter.