Actualidade

Milhares de iraquianos manifestaram-se hoje em Bagdad para assinalar o primeiro aniversário da "Revolução de Outubro", desafiando um poder incapaz de reformar e fornecer serviços básicos, bem como a crescente influência das fações armadas iraquianas pró-Irão.

Esta nova mobilização abre todas as possibilidades num país onde a ira dos jovens foi reprimida com sangue em 2019, com cerca de 600 manifestantes mortos, 30 mil feridos e centenas de detenções, adianta a agência AFP.

A repressão das forças de segurança foi acompanhada por uma campanha de assassínios e de sequestros de figuras da revolta liderada, segundo a ONU, por "milícias".