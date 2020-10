Açores/Eleições

O coordenador regional do PCP apelou a "todos os açorianos para não ficaram em casa, irem votar", depois de ter votado hoje, na Horta, com "tranquilidade" e com "todas as condições de segurança asseguradas".

Marco Varela, deixou hoje o apelo "a todos os açorianos para não ficarem em casa, irem votar, exercer o seu direito de cidadãos, (...) e que não deixem que os outros decidam o futuro da região", depois de ter votado, esta manhã, na freguesia da Praia do Norte, no concelho da Horta, ilha do Faial.

À Lusa, o cabeça-de-lista da CDU (PCP/PEV) pelos círculos eleitorais do Corvo e de compensação disse ter encontrado, "sobretudo, tranquilidade", com "todas as condições de segurança para votar e tudo muito bem organizado".