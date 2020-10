Açores/Eleições

O líder do PPM nos Açores, Paulo Estêvão, apelou hoje aos eleitores para votarem, frisando que "estão criadas as condições" para que "as pessoas exerçam o seu direito ao voto em segurança".

"O apelo que deixo hoje é para votarem. É muito importante que a população vote", sublinhou à agência Lusa o candidato pelo círculo do Corvo, pelo qual foi eleito, na legislatura que agora termina, tendo sido o único deputado monárquico no parlamento açoriano.

O candidato votou às 10:00 locais (11:00 em Lisboa) em Vila Nova do Corvo na Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira, "a única assembleia de voto", na mais pequena ilha dos Açores, segundo disse à Lusa.