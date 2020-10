Covid-19

O Hospital de Santarém pediu ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para encaminhar situações críticas de urgência de grávidas para outros hospitais, tendo em conta que uma médica anestesista teve resultado positivo ao novo coronavírus.

A presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS), Ana Infante, disse hoje à Lusa que o resultado do teste foi conhecido no sábado, tendo sido hoje testados os sete anestesistas que tiveram contacto com aquela profissional de saúde, os quais se encontram em isolamento profilático até serem conhecidos os resultados.