O jogo FC Porto-Olympiacos, da Liga dos Campeões de futebol, marcado para terça-feira, vai poder ter nas bancadas cerca de 3.750 adeptos, o equivalente a 7,5% da capacidade do estádio do Dragão, anunciou hoje o clube.

"De acordo com as indicações da UEFA e da Direção-Geral da Saúde será permitida a venda de 7,5% da lotação do recinto", refere o clube campeão nacional de futebol na sua página oficial, indicando que os ingressos, "nominais e intransmissíveis", serão colocados à venda a partir das 15:00 de hoje.

Segundo o clube, que especifica detalhadamente as condições para a aquisição de bilhetes, que privilegiam os sócios detentores de lugar anual por antiguidade, o preço dos ingressos varia entre os 25 e os 90 euros.