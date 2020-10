Açores/Eleições

O presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, votou esta manhã para as regionais no arquipélago, dizendo que o "bom dia" que se vive na região deve ser um incentivo para que os cidadãos vão às urnas.

"Julgo que o mais importante neste dia é o apelo a que [os açorianos] exerçam o seu direito de voto", declarou hoje o socialista, candidato a um terceiro mandato como presidente do Governo dos Açores.

Vasco Cordeiro, acompanhado da mulher, Paula, e dos dois filhos, votou esta manhã no Salão Paroquial de São José, em Ponta Delgada, tendo esperado cerca de dez minutos - ao sol, num dia sem nuvens na maior cidade açoriana - para exercer o seu direito.