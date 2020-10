Actualidade

A linha defensiva da equipa de futebol do Benfica é, atualmente, uma das maiores preocupações de Jorge Jesus, admitiu hoje o técnico no lançamento da partida de segunda-feira com o Belenenses SAD.

Ainda na 'ressaca' da vitória por 4-2 na Polónia, frente ao Lech Poznan, o treinador dos 'encarnados' lembrou que todas as equipas "vão ficando mais fortes" à medida que o calendário avança e que "o Benfica não vai fugir à regra", mas reconheceu que a defesa é um ponto onde a equipa precisa de "crescer mais".