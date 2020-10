Açores/Eleições

(CORREÇÃO NO TÍTULO E NOS 1,º E S.º PARÁGRAFOS) Ponta Delgada, Açores, 25 out 2020 (Lusa) - A afluência às urnas nas eleições legislativas regionais nos Açores foi de 9,12% até às 11:00 locais (mais uma hora em Lisboa), segundo dados da Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP).

No universo de 228.999 eleitores, 20.875 já exerceram o seu direito de voto até às 11:00 locais, de acordo com a informação da DROAP. (CORRIGE NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO A AFLUÊNCIA, QUE FOI DE 9,12% E NÃO 9,16%. E CORRIGE NO SEGUNDO PARÁGRAFO O NÚMERO TOTAL DE ELEITORES - 228.999 E NÃO 227.999. OS DADOS FORAM CORRIGIDOS PELA DROAP)

Em 2016, a afluência às urnas era de 7,47% até às 11:00 locais (12:00 de Lisboa).