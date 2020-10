OE2021

A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira não irá votar contra o Orçamento do Estado para 2021, confirmou hoje à Lusa fonte oficial, faltando apenas uma abstenção para que o Governo consiga a aprovação do documento na generalidade.

De acordo com fonte oficial parlamentar contactada pela agência Lusa, a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre) "não inviabilizará o Orçamento do Estado para 2021 na generalidade", restando as opções de votar favoravelmente ou abster-se.

Qualquer que seja a opção escolhida pela deputada, esta junta-se à abstenção dos três deputados do PAN anunciada hoje e à mesma posição anunciada na sexta-feira pelo PCP, ficando o Governo a necessitar de apenas mais uma abstenção para garantir que o documento é viabilizado na primeira votação e passa para a fase da especialidade.