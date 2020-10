Açores/Eleições

O secretário-geral do PSD/Açores, Luís Pereira, disse hoje que a projeção da Universidade Católica para a RTP-Açores demonstra uma "melhoria do resultado eleitoral do PSD" e uma "vontade de mudança na liderança da região".

Segundo Luís Pereira, a projeção, que dá a vitória do PS com 37% a 41% das intenções de voto, demonstra dois dados: "uma melhoria do resultado eleitoral do PSD" e uma "quebra" do PS.

"Estes dois dados mostram uma quebra do partido que tem governado a região nos últimos 24 anos e uma vontade de mudança na liderança da região", afirmou hoje o secretário-geral do PSD/Açores, na sede do partido, em Ponta Delgada.