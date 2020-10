Açores/Eleições

O líder do Chega/Açores, Carlos Furtado, manifestou-se hoje confiante de que o partido vai ser a terceira força política nas eleições legislativas regionais, sublinhando que não é normal uma força partidária entrar diretamente para "o pódio".

"Estamos a falar de um lugar no pódio. Isso só mostra o estado de descontentamento do nosso povo e em como perceberam a mensagem do Chega", afirmou Carlos Furtado, em declarações à agência Lusa num hotel de Ponta Delgada, onde o partido está a acompanhar a noite eleitoral.

Segundo uma projeção à boca das urnas realizada hoje pela Universidade Católica para a RTP, o Chega consegue 3% a 6% dos votos e um a três deputados, os mesmos valores projetados para o CDS, a atual terceira força partidária na região.