Covid-19

O primeiro Centro Distrital de Retaguarda covid-19 do Porto, que vai funcionar em Ermesinde, concelho de Valongo, com 50 camas, recebe os primeiros doentes segunda-feira à tarde, revelou hoje o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil.

"Terá 50 camas, numa primeira fase, mas está preparado para passar a 80 se as necessidades assim o exigirem", disse à agência Lusa Marco Martins, que é também presidente da Câmara Municipal de Gondomar.

O Centro Distrital de Retaguarda covid-19 do Porto vai funcionar no pavilhão 04 do Seminário do Bom Pastor, em Valongo, cedido pela Diocese do Porto.