Açores/Eleições

O PS tinha elegido 21 deputados para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, o PSD 16, o CDS-PP três e o Chega um parlamentar quando faltavam apurar quatro das 156 freguesias, de acordo com os resultados provisórios.

Segundo os dados disponibilizados pelas 21:30 locais (mais uma hora em Lisboa) pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP), quando estavam apuradas 152 freguesias, o PS liderava a votação com 39,14% (39.777 votos), seguido pelo PSD com 33,71% (34.259 votos).

O CDS-PP estava com 5,48% (5.568 votos), tendo a candidatura que apresentou com o PPM no Corvo conseguido garantir um mandato (com 115 votos).