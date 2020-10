Açores/Eleições

O PS e o PSD elegeram hoje dois deputados cada pela ilha do Pico, nas eleições legislativas do Açores, à semelhança do que aconteceu no último sufrágio, realizado em 2016.

O PS obteve 44,83% dos votos, enquanto o PSD teve 36,48%, segundo dados da Direção Regional de Organização e Administração Pública.

Em 2016, o PS tinha alcançado 39,52% dos votos e o PSD 37,82% no Pico.