Açores/Eleições

Ponta Delgada, Açores, 25 out 2020 (Lusa) - O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) conseguiu hoje o seu primeiro deputado eleito nas legislativas regionais dos Açores, pelo círculo de compensação, segundo os resultados divulgados pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP).

O eleito pelo PAN é Pedro Neves, de 41 anos, assessor político e porta-voz do partidos nos Açores, que se apresentou às eleições regionais como cabeça de lista do partido pela ilha de São Miguel e candidato pelo círculo de compensação.

As legislativas dos Açores decorreram com 13 forças políticas candidatas aos 57 lugares da Assembleia Legislativa Regional: PS, PSD, CDS-PP, BE, CDU, PPM, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Aliança, MPT e PCTP/MRPP. Estavam inscritos para votar 228.999 eleitores.