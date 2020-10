Açores/Eleições

(CORREÇÃO NO 1.º PARÁGRAFO) Lisboa, 25 out 2020 (Lusa) - O PS perdeu hoje a maioria absoluta nas eleições regionais dos Açores, só tendo conseguido eleger 25 deputados do total de 57 parlamentares da Assembleia Legislativa Regional. (CORRIGE O PARTIDO, QUE É O PS E NÃO O PSD)

O PS governa a região desde 1996, mas apenas nas eleições realizadas em 2000 obteve maioria absoluta, renovada nos escrutínios de 2004, 2008, 2012 e 2019.

Para alcançar a maioria absoluta o PS teria que ter pelo menos 29 dos 57 deputados do parlamento açoriano.