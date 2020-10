Açores/Eleições

Ponta Delgada, Açores, 25 out 2020 (Lusa) - O Bloco de Esquerda (BE) conseguiu hoje dois deputados eleitos nas legislativas regionais dos Açores, candidatos pelos círculos de São Miguel e da Terceira, segundo os resultados divulgados pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP).

Os dois eleitos pelo BE são António Lima, de 39 anos, professor e líder do partido nos Açores, que se apresentou às eleições regionais como candidato do círculo eleitoral da ilha de São Miguel, e Alexandra Manes, de 45 anos, ajudante de educação especialista, que foi candidata pela ilha da Terceira.