Açores/Eleições

Ponta Delgada, Açores, 25 out 2020 (Lusa) -- O PSD conseguiu hoje 21 deputados eleitos nas legislativas regionais dos Açores, mais dois mandatos do que nas eleições de 2016, segundo os resultados divulgados pela Direção Regional de Organização e Administração Pública (DROAP).

De acordo com a DROAP, com todas as freguesias apuradas (156) e os 57 mandatos apurados, o PSD conquistou 33,74% dos votos, obtendo 21 mandatos, mantendo-se como segundo partido mais votado e contribuindo para a perda da maioria absoluta do PS, que teve 39,13% dos votos e obteve 25 mandatos.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos.