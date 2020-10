Eleições/Açores

O Partido Socialista (PS) e o Partido Social-Democrata (PSD) conquistaram hoje nove mandatos cada na ilha de São Miguel, nas eleições regionais dos Açores, enquanto o Chega e o Bloco de Esquerda conseguiram um deputado cada.

O PS alcançou 38,98% dos votos, menos 10 pontos do que em 2016, tendo reduzido também o número de deputados eleitos para nove, menos três em comparação com as anteriores eleições.

Já o PSD obteve 36,64% dos votos, mais seis pontos do que em 2016, e conseguiu eleger mais três deputados, contabilizando nove no total.