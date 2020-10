Açores/Eleições

O líder do PPM nos Açores, Paulo Estêvão, destacou hoje ser "um facto extraordinário" a eleição de um grupo parlamentar, frisando que o partido vai ter "um papel importante" no próximo parlamento regional.

"Nós termos um grupo parlamentar é um facto extraordinário. Elegemos no Corvo e nas Flores. Vamos ter um papel importante no próximo parlamento dos Açores e, fundamentalmente, estamos muito empenhados em melhorar a vida dos açorianos. E, portanto, é isso o nosso compromisso, somos um partido que trabalha intensamente na defesa das populações e é isso que vamos fazer", disse Paulo Estêvão em declarações telefónicas à agência Lusa, a partir da ilha do Corvo.

Paulo Estêvão, um dos dois deputados eleitos pelos monárquicos, frisou que o PPM foi "um dos partidos que lutou mais para o fim da maioria absoluta do Partido Socialista", sustentando que sem maioria absoluta, "a partir daí, o parlamento será muito valorizado".