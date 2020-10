Actualidade

Os chilenos optaram no domingo por uma mudança constitucional, com 77,2% dos eleitores a votarem pela substituição da atual Carta Magna e 22,7% por mantê-la, quando estão contados 5,2% dos votos, anunciou a autoridade eleitoral local.

Quanto ao órgão que deve redigir o novo texto da Constituição, a outra pergunta feita no referendo de domingo, perfila-se como vencedora a opção pela convenção constitucional (composta por 155 cidadãos eleitos apenas para o efeito), com 83,9% dos votos, contra a convenção mista (composta por 172 cidadãos e parlamentares em partes iguais), com 16%.

Cerca de 14,8 milhões de chilenos foram chamados às urnas no domingo decidir se queriam substituir a atual Carta Magna, herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), e que órgão deverá redigir o novo texto, votação que é considerada a mais importante desde o regresso à democracia.