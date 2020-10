Açores/Eleições

O presidente do PSD, Rui Rio, rejeitou hoje intrometer-se nas decisões da estrutura regional dos Açores, mas admitiu que, tendo em conta o fracionamento da direita, "não é fácil conseguir juntar todos os partidos" numa maioria.

Na sede do PSD/Porto, Rui Rio reagiu aos resultados das eleições regionais dos Açores de domingo, nas quais o PS perdeu a maioria absoluta e o PSD conseguiu eleger 21 deputados, mais dois do que em 2016, enquanto o PS elegeu 25, menos cinco do que há quatro anos.

"Em face destes resultados, a governabilidade dos Açores não é simples, porque a esquerda não consegue maioria", afirmou.