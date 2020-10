Açores/Eleições

O secretário-geral do PCP lamentou o resultado "particularmente negativo" do partido na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, onde ficou sem representação, apontando que a perda de maioria absoluta do PS traduz "descontentamento crescente".

Numa declaração em formato vídeo enviada à imprensa, o secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa, considerou que o resultado da CDU nas eleições regionais dos Açores "não traduz quer a influência social e política da CDU, quer o reconhecimento da sua intervenção na vida política açoriana".

"A perda de representação parlamentar pela CDU constitui um resultado particularmente negativo na vida política regional, um significativo empobrecimento democrático e sobretudo uma fragilização da intervenção em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo açoriano, como aliás já foi comprovado entre 2004 e 2008, período em que a CDU não teve representação parlamentar", apontou o líder comunista.