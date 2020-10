Açores/Eleições

O presidente do PSD/Açores disse no domingo que o partido tem "total disponibilidade para o diálogo" e para a "concertação", após os resultados das eleições regionais, frisando, contudo, que não se comove por "posições extremistas".

"Do ponto vista do quadro parlamentar que hoje existe, posso garantir-vos humildemente a minha total disponibilidade para o diálogo, para a concertação, e não haverá nenhuma declaração unilateral sem antes interpretarmos a vontade do povo", declarou José Manuel Bolieiro.

O líder social-democrata açoriano falava na sede do partido em Ponta Delgada, após terem sido conhecidos os resultados das regionais, que ditaram a perda de maioria absoluta do PS.