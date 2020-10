OE2021

O líder do PSD afirmou no domingo que "por muitas alterações" que sejam feitas na especialidade, o Orçamento do Estado para 2021 não fica em condições, o que deverá resultar na repetição do voto contra na votação final global.

Durante a conferência de imprensa na sede do PSD/Porto para reagir aos resultados das eleições regionais dos Açores, o presidente do PSD, Rui Rio, foi questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de o partido poder vir a votar de forma diferente na votação final global do OE2021, depois te já anunciado o voto contra na generalidade.

"Em tese, tudo é possível, mas é só em tese. Na prática, se nós analisarmos, quando votamos contra um orçamento na generalidade, na prática estamos a dizer que nem vale a pena baixar à especialidade porque, por mais que se mude, nunca muda o suficiente para ficar em condições", respondeu.