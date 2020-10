Eleições/Açores

O porta-voz do PAN afirmou no domingo que o parlamento açoriano está "mais plural", com o fim da maioria absoluta do PS, e prometeu que o partido dará uma "nova visão" sobre os valores naturais e o meio ambiente.

"Esta é uma noite importante porque marca o fim de uma maioria absoluta de um partido e, portanto, deixamos de ter uma política monolítica na região e passamos a ter uma nova visão com mais pluralidade, com um partido novo, o PAN, que traz esta nova visão e novas perspetivas", disse André Silva.

Num vídeo divulgado pelo partido, o porta-voz reconheceu o "trabalho incansável" do PAN/Açores, que permitiu a eleição do primeiro deputado do partido na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.