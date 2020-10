Actualidade

A presidente do maior partido da oposição em Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, reclamou hoje a vitória em oito dos 22 municípios do país, inclusive na Praia, nas oitavas eleições autárquicas realizadas no domingo.

"Dos resultados provisórios, as candidaturas do PAICV venceram em oito municípios", disse a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), numa declaração na sede do partido, na Praia, sobre os resultados eleitorais.

A líder partidária destacou a vitória na câmara municipal da Praia, a capital do país, com o candidato Francisco Carvalho, que era governado pelo Movimento para a Democracia há 12 anos.