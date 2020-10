Covid-19

O estado australiano de Vitória, foco da segunda vaga da pandemia de covid-19 no país nos últimos meses, não registou novos casos nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades.

Apesar da eficácia das medidas para conter a primeira vaga da doença causada pelo novo coronavírus, Melbourne, a capital de Vitória, sofreu um surto de casos no verão, sobretudo devido à negligência em hotéis onde as pessoas regressadas do estrangeiro cumpriram a quarentena obrigatória.

Os cinco milhões de habitantes de Melbourne foram sujeitos a severas restrições, incluindo um recolher obrigatório noturno que foi levantado no final de setembro, após quase dois meses.