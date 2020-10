Covid-19

A Argentina registou 284 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de 9.253 infeções, segundo as autoridades de Saúde.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 1.090.589 casos confirmados de covid-19 e 28.896 vítimas fatais da doença.

Com 44 milhões de habitantes, a Argentina é o sexto país com mais infeções a nível mundial, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia e França, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.