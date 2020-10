Actualidade

O Partido Comunista da China (PCC) iniciou hoje, em Pequim, a quinta sessão plenária do 19º Comité Central, com o novo plano quinquenal, que regerá a direção da segunda maior economia do mundo, na agenda.

Trata-se do segundo plano quinquenal a ser executado desde que o atual Presidente chinês, Xi Jinping, ascendeu ao poder, em 2013.

A economia chinesa voltou a crescer, após forte contração no primeiro trimestre do ano, devido às medidas de prevenção contra o novo coronavírus.