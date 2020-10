Covid-19

O estado australiano de Vitória, epicentro da segunda vaga de covid-19 na Austrália, anunciou hoje o levantamento do confinamento a partir de terça-feira, depois de não ter registado quaisquer novos casos nas últimas 24 horas.

Lojas, restaurantes e cafés em Melbourne, capital do estado de Vitória e segunda cidade mais populosa do país, reabrirão à meia-noite de terça-feira, e os habitantes serão novamente autorizados a circular na cidade, anunciaram hoje as autoridades locais.

"Podemos dizer que agora é o momento de abrirmos", disse o chefe de governo de Victoria, Daniel Andrews, visivelmente emocionado, numa conferência de imprensa em Melbourne, recordando que a última vez que o estado registou zero infeções foi em 9 de junho.