Actualidade

O novo primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, definiu hoje o prazo de 2050 para que a terceira maior economia do mundo alcance a neutralidade das emissões de carbono, fortalecendo assim os compromissos do país na luta contra as mudanças climáticas.

"Declaro que reduziremos [as emissões] de gases de efeito estufa a zero até 2050" para "ter como objetivo uma sociedade neutra em emissões de carbono", disse Suga no seu primeiro discurso político no Parlamento Japonês desde que assumiu o poder em setembro.

Essa nova meta, aclamada por ambientalistas e especialistas, é, no entanto, muito ambiciosa devido à forte dependência do Japão do carvão.