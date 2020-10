Covid-19

A Rússia registou 17.347 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário de casos desde o início da pandemia, informaram as autoridades sanitárias russas.

Os óbitos por covid-19 registados durante as últimas 24 horas na Rússia ascenderam a 219, o que perfaz um total de 26.269 mortes causadas por esta doença, de acordo com as estatísticas oficiais.

Moscovo, o maior foco de infeção do país desde o início da epidemia, somou 5.224 novos casos e 62 mortes por coronavírus à sua contagem diária.