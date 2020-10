Moçambique/Ataques

O número de deslocados internos em Moçambique cresceu 2700% em dois anos e representa hoje 1,4% da população do país, sem ajuda que chegue, destaca um relatório do Centro de Integridade Pública (CIP), ONG moçambicana, divulgado hoje.

"Cerca de 1,4% da população moçambicana encontra-se atualmente deslocada, devido aos ataques armados em Cabo Delgado e no centro do país", ou seja, 424.002 afetados de um total de 29 milhões de habitantes, nota o documento.

O aumento de deslocados reflete o agravamento do conflito no norte do país, região rica em gás natural e cuja exploração está a atrair o maior investimento privado em África, da ordem dos 25 mil milhões de euros.