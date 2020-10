Bielorrússia

A greve geral anunciada no domingo pela líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, para exigir a saída do Presidente, Alexander Lukashenko, começou hoje com protestos tímidos e detenções em todo o país.

"O prazo para cumprir as exigências do ultimato popular expirou. Hoje começa a greve popular, o novo passo dos bielorrussos rumo à liberdade, ao fim da violência e a novas eleições", anunciou Tikhanovskaya, na sua conta da aplicação de mensagens Telegram.

O prazo do ultimato dado pela oposição ao Presidente da Bielorrússia para este se demitir, libertar todos os presos políticos e travar a repressão policial terminou no domingo à noite, mas Lukashenko ignorou todas as exigências.