Açores/Eleições

As eleições nos Açores ficaram marcadas por uma elevada taxa de abstenção, pela perda da maioria absoluta pelo PS, que deixa tudo em aberto, segundo a investigadora Marina Costa Lobo, que salientou a ausência de António Costa na campanha.

De acordo com a investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL), há várias ponderações a fazer para encontrar governabilidade nos Açores, após as eleições legislativas que se realizaram no domingo.

"Por um lado, temos a abstenção que foi a segunda mais elevada de sempre ao que parece, portanto, apesar de ter havido uma diminuição em relação às eleições anteriores continua elevada. Temos 55% de abstenção, o que é surpreendente, tendo em conta a oferta partidária que existe com partidos que já têm implantação a nível nacional e que não conseguem diminuir a abstenção", disse.