Actualidade

Os residentes em Portugal realizaram dois milhões de viagens, no segundo trimestre, uma queda homóloga de 64,9%, mas passaram mais noites fora do ambiente habitual, particularmente em abril e maio (oito e 5,41 noites), divulgou hoje o INE.

Segundo o relatório da Procura Turística dos Residentes no segundo trimestre de 2020, divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as viagens turísticas de residentes diminuíram 59,1% em território nacional e praticamente não existiram (-98,5%, total de 12,4 mil) com destino ao estrangeiro.

"Apesar desta redução, verificou-se um aumento muito significativo do número de noites passadas fora do ambiente habitual pelos turistas, especialmente em abril e maio: oito noites e 5,41 noites, respetivamente", apontou o INE.