OE2021

O Governo afirmou hoje que, durante as negociações do Orçamento com o Bloco de Esquerda, até assumiu o compromisso de, pelo PS, contribuir para viabilizar propostas bloquistas em sede de especialidade, caso dos concursos para médicos especialistas.

Esta versão sobre as falhadas negociações entre Governo e Bloco de Esquerda em relação ao Orçamento do Estado para 2021 foi hoje transmitida pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, numa conferência de imprensa, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

Para responder às exigências do Bloco de Esquerda no sentido de ser reforçado o Serviço Nacional de Saúde (SNS), Duarte Cordeiro disse que o executivo procurou acertar com os bloquistas "uma norma que consta do Orçamento relativamente à contratação de profissionais de saúde".