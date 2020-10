Actualidade

Mariano Nhongo, dissidente da guerrilha da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), disse hoje à Lusa estar disponível para "negociar com o Governo" uma solução para acabar com os ataques armados do seu grupo no centro do país.

"A Junta Militar está disposta a negociar com o Governo, mas só se for uma negociação de verdade", disse em declarações por telefone, em reação à trégua anunciada no sábado pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

Nhongo pediu a divulgação prévia de uma petição enviada há um ano ao Governo.