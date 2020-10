Actualidade

O presidente do MpD admitiu hoje que o partido, no poder em Cabo Verde, precisa de "reforçar" a ação política, face à descida de 18 para 14 câmaras nas eleições municipais, incluindo a capital, Praia, por "excesso de confiança".

Na primeira mensagem após as eleições municipais deste domingo, Ulisses Correia e Silva, que é também primeiro-ministro cabo-verdiano desde 2016, começou por destacar que o Movimento para a Democracia (MpD) mantém-se, ainda assim, como o principal partido autárquico do país, sublinhando que não é possível comparar resultados de eleições autárquicas com eleições nacionais, como as legislativas de 2021.

"A democracia funcionou e quando é assim temos de respeitar os resultados", disse, em declarações aos jornalistas na sede do partido, na Praia.