A Frelimo, partido no poder em Moçambique, saudou hoje o Presidente moçambicano pela trégua na perseguição à autoproclamada Junta Militar da Renamo, um grupo dissidente da principal força de oposição acusado de protagonizar ataques no centro do país.

"Para nós, é mais um momento de encorajar o camarada Presidente e saudá-lo pela busca constante da paz", declarou o porta-voz da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Caifadine Manasse, durante uma conferência de imprensa hoje em Maputo.

A trégua, anunciada pelo chefe de Estado moçambicano no sábado, durante um retiro da Frelimo em Pemba (Cabo Delgado), começou no domingo e terá a duração de uma semana.