Pedrógão Grande

Apenas dois dos 28 arguidos do processo sobre a reconstrução das casas de Pedrógão Grande, que arderam no incêndio de 2017, pretendem prestar declarações, disseram hoje no início o julgamento.

Na primeira sessão de julgamento, no Auditório Municipal de Pombal, só dois arguidos se mostraram disponíveis para prestar declarações, antes da prova ser produzida.

Segundo o despacho de pronúncia, este casal é acusado dos crimes de burla qualificada e de falsificação de documento.