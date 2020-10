Actualidade

São Paulo, 26 out (2020) - O QAnon, um movimento que junta várias teorias da conspiração e que surgiu nos Estados Unidos em 2017, já ganhou uma versão brasileira que se espalha com velocidade entre apoiantes do Governo do Presidente Jair Bolsonaro.

O movimento nasceu na extrema-direita norte-americana em fóruns na internet, onde um anónimo (QAnon) passou a fazer publicações com informações falsas em que alegava ter informações secretas de agências de segurança sobre um grupo liderado por uma elite corrupta formada por pedófilos satanistas que sequestravam e sacrificavam crianças.

No Brasil, o QAnon se adaptou a narrativa conspiratória local e os seus disseminadores, que dizem defender valores cristãos e conservadores, usam as redes sociais para espalhar mentiras contra pessoas que fazem críticas ao atual Governo liderado por Jair Bolsonaro.