São Paulo, 26 out (2020) - Um catalisador de diferentes teorias da conspiração criado nos Estados Unidos, o QAnon ganha cada vez mais adeptos no Brasil, onde muitas pessoas consideram o movimento legítimo por defender valores conservadores e cristãos.

Esta é posição do professor Stuart Linhares, de 55 anos, que segue perfis ligados ao QAnon: "o importante não são as mensagens em si porque as mensagens podem ser verdadeiras ou podem ser equivocadas. O que é importante é a parte, o pilar do QAnon, que é conservador cristão e a luta contra o 'establishment' mundial, que quer um governo único".

"O QAnon em sua estrutura é um movimento legítimo que surgiu porque não podemos bater de frente com as forças, é um movimento de mobilização da opinião pública, pelo que eu entendo. Ele serve para as pessoas verem que estão a ser manipuladas em tudo", acrescentou.