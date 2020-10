Actualidade

A Direção Regional de Cultura do Alentejo anunciou hoje ter apresentado uma proposta para "a classificação urgente e excecional de todo o conjunto do património megalítico" da região, após destruições de vestígios arqueológicos por trabalhos agrícolas.

A Direção Regional de Cultura (DRC) do Alentejo, em comunicado enviado hoje à agência Lusa, revelou que apresentou oficialmente esta proposta junto da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura.

O objetivo da proposta, que foi apresentada "na passada quarta-feira", passa pela "classificação urgente e excecional do Megalitismo do Alentejo como conjunto de Interesse Nacional", indicou hoje o organismo, liderado por Ana Paula Amendoeira.