Covid-19

O número de vítimas mortais do surto de covid-19 associado a valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa (Évora) subiu hoje para três, com a morte de um utente, de 90 anos, revelou a instituição.

O homem, infetado com o novo coronavírus SARS-CoV-2 e utente do Centro de Dia de São Romão, uma das unidades da Misericórdia de Vila Viçosa, morreu hoje no Hospital de Santa Luzia, em Elvas (Portalegre), disse à agência Lusa fonte daquela Santa Casa.

Com esta morte, subiu para três o número de vítimas mortais deste surto de covid-19, todas utentes desta Misericórdia alentejana e que tiveram resultados positivos nos testes ao vírus que provoca a doença.