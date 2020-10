Giro

O ciclista João Almeida ainda não assimilou o seu feito na Volta a Itália, que terminou na quarta posição, mas coincidiu hoje com o 'rei da montanha' Ruben Guerreiro no balanço positivo que fazem da presença na 'corsa rosa'.

"É um balanço mais do que positivo, estou muito satisfeito. Começámos com a camisola um dia, fomos vendo dia a dia até onde poderíamos chegar, e acho que 15 dias [como líder] foi surpreendente. Estou muito grato a toda a minha equipa por tudo o que fizeram por mim, sem eles não conseguiria o mesmo. E acho que é um momento sem palavras, e só quem viveu a corrida pode sentir o mesmo que eu senti", descreveu João Almeida.

Numa conferência improvisada, em Lisboa, depois de ter sido recebido, tal como Ruben Guerreiro, com palmas por amigos, familiares e curiosos que circulavam no Aeroporto Humberto Delgado, o jovem ciclista da Deceuninck-QuickStep confessou ainda não ter perfeita noção do seu feito, o de melhor português de sempre nas 103 edições do Giro.