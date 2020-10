Actualidade

As "Trinta e seis histórias para divertir os filhos de um artista", do compositor Francisco de Lacerda, sustenta o espetáculo para crianças "O pequeno jardim do Sr. Lacerda", que o Teatro Nacional de S. Carlos apresenta, em novembro, em Almada.

Com texto e conceção artística do tenor Mário João Alves, o espetáculo tem por base as 36 pequenas peças para piano, compostas por Francisco de Lacerda, com os seus comentários e indicações, a que o pianista e regente João Paulo Santos dará corpo.

Com a maioria das peças concluídas em 1922, as "Trente-six histoires pour amuser les enfants d'un artiste" enquadram-se nas principais tendências da música europeia do século XX, nomeadamente do impressionismo, e constituem uma das mais importantes obras da época e do compositor, segundo a crítica e a musicologia, e também uma das mais reveladoras da natureza de Lacerda, da sua criatividade e humor, como sublinhou o investigador Bettencourt da Câmara.